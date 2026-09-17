В Москве заявили об отсутствии дефицита вакцин для собак и кошек

В государственных ветеринарных клиниках Москвы нет дефицита вакцин для собак и кошек. Владельцам доступны как российские, так и импортные препараты, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном комитете ветеринарии.

«Все необходимые препараты для собак и кошек постоянно в наличии. Это как отечественные, так и импортные вакцины, которые сертифицированы в нашей стране», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что владельцы, которым нужен именно зарубежный препарат, могут выбрать импортную вакцину и в Москве. Поэтому необходимости ехать с животным в Белоруссию ради прививки в комитете не видят. Вакцинацию против бешенства российским препаратом «Рабикан» в государственных ветклиниках столицы проводят бесплатно.

В комитете также напомнили, что при поездках с животными между Россией и Белоруссией необходимо соблюдать требования законодательства Таможенного союза.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне начали ездить с собаками в Белоруссию ради вакцинации импортным препаратом Nobivac. Спрос на такие поездки оказался настолько высоким, что запись на прививки растянулась на несколько месяцев. Некоторые владельцы животных даже стали объединяться в группы, чтобы разделить расходы на дорогу.