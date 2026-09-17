Прививка за 500 км: Россияне повезли собак в Белоруссию после истории с «Мультиканом»

Россияне начали записываться на поездки в Белоруссию ради вакцинации собак импортным препаратом Nobivac на фоне истории с «Мультиканом-8». Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, спрос оказался настолько высоким, что даты прививок расписаны на три месяца вперёд.

Россияне едут с собаками в Белоруссию за вакциной Nobivac. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По данным канала, белорусские ветеринары готовят мобильные веткабинеты, которые планируют размещать неподалёку от границы с Россией. Точки хотят организовать возле трасс, по которым едут автомобилисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Владельцам животных придётся самостоятельно добираться до места, преодолевая около 500 километров.

Осмотр питомца и сама прививка, по информации SHOT ПРОВЕРКИ, обойдутся примерно в 4500 рублей. Некоторые владельцы собак уже объединяются в группы и ищут попутчиков, чтобы разделить расходы на дорогу.

Причиной повышенного интереса к зарубежной вакцинации стала ситуация с российским препаратом «Мультикан-8». 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах серии № 20, отобранных в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни Ауески. Ведомство заявило, что установлена причинно-следственная связь между применением загрязнённой серии и массовыми смертельными случаями среди собак.

Серию № 20 предписали изъять из обращения и уничтожить. Производитель «Ветбиохим» после этого сообщил, что все серии вакцин линейки «Мультикан» сняты с производства до выяснения причин попадания вируса в препарат.

Nobivac ранее широко использовался в России. При этом его поставки не прекратились одномоментно в 2022 году: тогда производитель резко сократил объёмы ввоза, а в последующие годы возникали перебои и прекращался импорт отдельных препаратов линейки.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что известно о ситуации с «Мультиканом-8» и какие серии препарата попали под ограничения. Россельхознадзор сообщил об обнаружении вируса Ауески именно в образцах серии № 20, взятых в Ярославской области. Владельцам собак советовали проверить название вакцины, номер серии и срок годности в ветеринарном паспорте питомца.