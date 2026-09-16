«Ветбиохим» остановил производство всех серий вакцины «Мультикан»
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Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцины для собак «Мультикан». Решение принято после того, как Россельхознадзор обнаружил в 20-й серии препарата «Мультикан-8» живой вирус болезни Ауески.
«Производство всех серий вакцины «Мультикан» в данный момент приостановлено», — сообщили в компании.
В «Ветбиохиме» также выразили соболезнования владельцам погибших животных и заявили, что работают с хозяевами собак, пострадавших после вакцинации.
Напомним, Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Сейчас выяснятеся, как инфекция попала в состав.
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