«Ветбиохим» остановил производство всех серий вакцины «Мультикан»

Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцины для собак «Мультикан». Решение принято после того, как Россельхознадзор обнаружил в 20-й серии препарата «Мультикан-8» живой вирус болезни Ауески.

«Производство всех серий вакцины «Мультикан» в данный момент приостановлено», — сообщили в компании.

В «Ветбиохиме» также выразили соболезнования владельцам погибших животных и заявили, что работают с хозяевами собак, пострадавших после вакцинации.

Напомним, Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Сейчас выяснятеся, как инфекция попала в состав.