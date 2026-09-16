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Опубликовано 16 сентября, 17:54

«Ветбиохим» остановил производство всех серий вакцины «Мультикан»

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Компания «Ветбиохим» приостановила производство всех серий вакцины для собак «Мультикан». Решение принято после того, как Россельхознадзор обнаружил в 20-й серии препарата «Мультикан-8» живой вирус болезни Ауески.

«Производство всех серий вакцины «Мультикан» в данный момент приостановлено», — сообщили в компании.

В «Ветбиохиме» также выразили соболезнования владельцам погибших животных и заявили, что работают с хозяевами собак, пострадавших после вакцинации.

Конкуренция или безалаберность? Названы версии «заражения» собачьей вакцины «Мультикан»
Конкуренция или безалаберность? Названы версии «заражения» собачьей вакцины «Мультикан»

Напомним, Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Сейчас выяснятеся, как инфекция попала в состав.

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Александра Мышляева
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