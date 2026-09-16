Конкуренция или безалаберность? Названы версии «заражения» собачьей вакцины «Мультикан»

Вакцина для собак «Мультикан», в которой нашли опасный вирус, могла быть сознательно «заражена» конкурирующей фирмой, потому что подобное попадание инфекции в препарат — явление исключительное. Об этом Life.ru рассказала ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

Версий, как Ауески мог попасть в вакцины, много может быть: и провокации, и конкуренция, и безалаберность. Возможно, пошли на самотёк делать, штампуют и штампуют, как итог — несоблюдение нормативов и так далее. Может быть просрочка, может какая-то другая попала зараза — тут вариантов очень много. Он сам по себе-то туда не попадёт. Значит, он был в лаборатории. Значит, это кто-то безалаберный допустил ошибки. Не усмотрели, запустили туда вирус, вот и всё Наталья Базаркина ведущий специалист Московского общества защиты животных

Может быть ещё конкуренция с другими фирмами, это тоже играет большую роль, допустила эксперт. Базаркина уверена, что, скорее всего, речь идёт либо о конкуренции фирм, либо о безалаберности. Не досмотрели технику безопасности и так далее, пояснила она.

Конкуренты могли подослать своего человека, шпиона, который нормально работал, а в нужный момент, чтобы не навлекать на себя подозрения, взял и добавил вот эту опасную заразу, продолжила специалист. Сейчас пока лучше не прививать питомцев «Мультиканом». Если животные уже взрослые, старше трёх лет, то можно пользоваться только одним уколом от бешенства, а не комплексной вакциной. Последнюю обычно берут молодым животным, сказала эксперт.

«Другие фирмы теперь уже будут на воду дуть. Не дай бог там ещё что-нибудь найдётся. «Мультиканов» несколько видов, а одна иностранная вакцина вообще исчезла. Лучше консультироваться с ветеринарными врачами и переходить на другие фирмы. Я думаю, что у этой фирмы пока не отзовут лицензию, пока будет разбирательство», — посоветовала собеседница Life.ru.

Напомним, Россельхознадзор установил причину массовой гибели собак после применения вакцины «Мультикан-8» серии № 20. В образцах препарата обнаружили живой вирус болезни Ауески, смертельный для собак. Сейчас выяснятеся, как инфекция попала в состав.