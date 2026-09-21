Обычная забывчивость или деменция: пять различий, которые важно заметить как можно раньше

«Да это просто возраст» — так легко объяснить, почему мама опять забыла о встрече, а папа несколько раз за вечер задал один вопрос. Но где проходит граница между привычной рассеянностью и изменениями, которые нельзя оставлять без внимания? 21 сентября, во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, Life.ru разбирает пять бытовых ситуаций, которые помогут понять, что стоит обсудить с врачом. Это ориентиры для обращения за помощью, а не домашний тест на диагноз.

Забыли о разговоре или не можете вспомнить отдельную деталь?

Признаки деменции: как распознать болезнь на ранней стадии и что делать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не сразу вспомнить имя знакомого, а позже вдруг произнести его — это нормально. А регулярно забывать недавно полученную информацию и снова задавать уже обсуждённый вопрос — совсем другое дело. Например, близкому объяснили, когда назначен визит к врачу, но вскоре он вновь спрашивает об этом, будто разговора не было.

Повторяющиеся вопросы и трудности с запоминанием недавних событий относятся к возможным ранним проявлениям болезни Альцгеймера. Обсудить это с врачом стоит, если такое поведение стало новым и повторяется, даже если человек по-прежнему подробно рассказывает истории из молодости.

Потеряли ключи или уже не можете восстановить свои действия?

Что делать, если родственник начал всё забывать: пять явных признаков деменции. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

При обычной рассеянности человек может восстановить свои действия, например: пришёл домой, поставил сумку, переоделся — значит, стоит проверить прихожую и карманы. Но если вещи регулярно оказываются в непривычных местах, а восстановить последовательность действий не получается, то это уже звоночек.

Здесь важнее не число потерянных предметов, а новое сочетание забывчивости и затруднений с поиском. Один странный эпизод не позволяет поставить диагноз. Однако если прежде собранный человек всё чаще нуждается в помощи домашних, чтобы найти обычные вещи, это стоит обсудить с врачом. Для приёма полезнее записать конкретные случаи и их последствия, чтобы можно было сравнивать с прежними привычками самого человека.

Перепутали день недели или потерялись по дороге домой?

Как понять, что у человека деменция и что с этим делать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На минуту перепутать вторник со средой, а затем самостоятельно разобраться — это не то же самое, что перестать ориентироваться во времени и знакомой обстановке. Насторожиться стоит, если человек не узнаёт привычный маршрут, не понимает, куда идти из знакомого магазина, или затрудняется определить время года. Такие изменения нельзя объяснять только возрастом. Даже один случай, когда человек потерялся в хорошо знакомом месте и не смог самостоятельно сориентироваться, — повод поговорить с врачом.

Также, если человек внезапно, за минуты или часы, перестал понимать, где находится, стал необычно растерянным или не может связно отвечать, нужна срочная медицинская помощь. Причиной могут быть, например, инфекция, инсульт, снижение сахара крови или действие лекарств. Это нельзя оставлять до плановой проверки памяти: в России следует вызвать скорую по номеру 112 или 103.

Справляетесь с привычными задачами или всё чаще нуждаетесь в помощи?

Пять признаков Альцгеймера: как распознать начало деменции и помочь человеку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Также одним из поводов обратиться ко врачу могут стать трудности с выполнением привычных задач. Например, ранее человек самостоятельно рассчитывал расходы, а теперь не понимает, какие счета оплачены, или годами готовил одно блюдо, а теперь постоянно путается в последовательности действий. Особенно важно, если трудности возникают с привычными операциями, а не после замены телефона или изменения интерфейса приложения.

Обращаться за помощью стоит, когда близким приходится брать на себя дела, с которыми человек раньше справлялся сам, либо ошибки начинают угрожать его безопасности. Не нужно дожидаться, пока одновременно появятся проблемы с деньгами, приготовлением еды и уходом за собой. На приёме важно назвать конкретно, какой навык изменился и когда это заметили. При этом сохранённая самостоятельность не исключает более лёгких когнитивных нарушений, которые тоже требуют оценки.

Не вспомнили слово или всё чаще не можете поддержать разговор?

Признаки деменции: как распознать болезнь на ранней стадии и что делать? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Последний показатель, который стоит учитывать, — это возможность поддержать диалог. Изредка забыть название фильма или фамилию знакомого может любой. Но когда трудности становятся постоянной частью обычных бесед, стоит задуматься. Отдельный сигнал — человеку трудно понять собеседника даже в спокойной обстановке, где нет шума и отвлекающих факторов. Важна именно перемена: раньше человек легко общался, а теперь разговор всё чаще вызывает заметные затруднения.

При постепенно появляющихся и повторяющихся речевых трудностях стоит записаться к врачу. Внезапное нарушение речи требует вызова скорой, особенно если одновременно перекосило лицо, появилась слабость или онемение руки. Это возможные признаки инсульта. Даже если через несколько минут речь восстановилась, срочная медицинская оценка всё равно необходима.

Забыть имя знакомого или положить телефон не на место может каждый. Гораздо важнее заметить, становятся ли такие эпизоды регулярными, усиливаются ли со временем и мешают ли человеку самостоятельно справляться с привычными делами. И помните, чем раньше обратиться к врачу, тем быстрее можно найти причину нарушений и подобрать необходимую помощь! А о том, какие ошибки пациенты чаще всего совершают на приёме и как защитить себя от невнимательности, Life.ru рассказал ранее.