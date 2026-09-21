«Мы не готовы»: Глава ВОЗ призвал лидеров срочно укрепить защиту от пандемий

Мир по-прежнему недостаточно подготовлен к новым пандемиям, несмотря на уроки COVID-19, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом он сообщил в видеообращении перед встречей мировых лидеров на Генассамблее ООН.

По словам главы организации, странам необходимо перейти от общих обязательств к конкретным и измеримым действиям. В частности, речь идёт об усилении эпидемиологического надзора, лабораторных возможностей, систем раннего предупреждения, профилактики инфекций и инфекционного контроля.

«Политическая декларация ясно говорит о том, что мир остаётся недостаточно готовым к этому», — отметил Гебрейесус.

Отдельная встреча высокого уровня по предотвращению пандемий, готовности и реагированию пройдёт в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Её итогом должна стать политическая декларация, направленная на укрепление международного сотрудничества и национальных систем здравоохранения.

ВОЗ отмечает, что после пандемии COVID-19 страны продвинулись в создании правовых и институциональных механизмов, финансировании, исследованиях и эпиднадзоре. Однако сохраняются неравный доступ к медицинской продукции, разрозненное финансирование и слабости лабораторных и медицинских систем.

Гебрейесус также призвал завершить работу над приложением о доступе к патогенам и распределении выгод — PABS — к Пандемическому соглашению ВОЗ. Этот механизм должен обеспечить быстрое предоставление образцов и генетической информации о потенциально опасных патогенах и справедливое распределение созданных на их основе вакцин, лекарств и диагностических средств.

Само Пандемическое соглашение страны — члены ВОЗ приняли в 2025 году, однако приложение PABS остаётся предметом переговоров. Его завершение необходимо для полноценного запуска механизма соглашения.

Ранее Life.ru рассказывал, что академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о риске появления нового вируса с пандемическим потенциалом. По его словам, подобные опасные штаммы возникают примерно раз в десять лет, а наиболее вероятным источником следующей пандемической угрозы может стать грипп.