COVID оставил след в мозге: Врачи заметили тревожный эффект пандемии 5 лет спустя

Ситуация с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции в мире стала сложнее после пандемии COVID-19, заявила РИА «Новости» врач-невролог, профессор Рена Исмаилова. По её словам, после 2020 года специалисты наблюдают рост числа диагностированных случаев.

Исмаилова предположила, что одним из факторов могло стать перенесённое заражение коронавирусом. По словам врача, COVID-19 в тяжёлых случаях сопровождался выраженной воспалительной реакцией организма, которая могла влиять на состояние нервной системы.

«Причиной участившихся случаев болезни Альцгеймера среди пожилых людей может быть ряд факторов, но основным можно считать волну коронавируса, которую мы пережили пять-шесть лет назад. COVID-19 часто сопровождается «цитокиновым штормом» (потенциально летальная реакция иммунной системы — Прим. Life.ru), который может вызывать хроническое воспаление в тканях головного мозга и повреждать нейроны», — отметила невролог.

Она добавила, что у части пациентов после пандемии наблюдались поражения мозга, а имеющиеся когнитивные нарушения могли прогрессировать быстрее.

При этом болезнь Альцгеймера и деменция — не одно и то же. Деменция является общим синдромом, связанным с ухудшением памяти и других когнитивных функций, а болезнь Альцгеймера — одна из причин развития этого состояния.

По данным Всемирной организации здравоохранения и международных профильных организаций, в 2010–2020 годах в мире насчитывалось около 40–50 млн человек с деменцией. После пандемии количество диагностированных случаев, по оценке Исмаиловой, выросло до 55–60 млн.

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