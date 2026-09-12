Психолог назвала 7 привычек, из-за которых вы кажетесь стариком, хотя паспорт говорит обратное

Встречаешь человека, которому по документам 35, а от него веет усталостью, будто он прожил уже несколько жизней. А другой даже в 65 срывается в новую страну и смотрит на мир с любопытством подростка. Специалисты уверены: дело не в цифрах паспорта и не в ботоксе, а в незаметных привычках, которые «замораживают» человека изнутри. Life.ru разобрал семь таких привычек вместе с экспертом.

Привычка видеть во всём подвох

Привычка видеть во всём подвох: почему пессимизм старит сильнее морщин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скепсис на каждую новость — от предложения работы до чужого увлечения — превращает человека в скептика ещё до того, как события успели произойти. «Пессимизм старит сильнее, чем морщины. Когда скепсис превращается в единственный способ взаимодействия с миром, человек начинает "тяжелеть"», — объясняет Ника Ишмакова. Зрелость понимает, что риски существуют, но не превращает их в постоянный повод ничего не делать и во всём заранее сомневаться.

«Капсула времени» в гардеробе

У каждого есть привычная причёска или образ, которые когда-то идеально сидели и превратились в личную униформу на все случаи жизни. «Проблема в том, что со временем этот образ превращается в капсулу времени. Посмотрите на свои старые фото: если вы видите там того же человека, что и в зеркале сегодня, — это повод задуматься», — говорит психолог. Речь не про гонку за трендами, а про честный вопрос себе: этот образ ещё про меня?

Усталость как часть имиджа

Усталость как часть имиджа: чем опасна привычка жаловаться. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фраза «я так устал» у некоторых людей превращается в привычное приветствие, которое повторяется чаще, чем реальные жалобы на конкретные проблемы. «Энергия — это самый мощный маркер возраста. Если вы постоянно транслируете, что ваш ресурс на нуле, окружающие будут считывать вас как человека, чья жизнь уже пошла на спад», — предупреждает Ника Ишмакова. Так и формируется замкнутый круг: миру транслируется немощность, а мир отвечает соответствующим отношением.

Интеллектуальная ригидность

Неспособность поменять точку зрения даже под грузом новых фактов старит личность быстрее, чем годы. Многие воспринимают отказ от прежних убеждений как поражение, хотя зрелость как раз в умении признать: новая информация требует пересмотра взглядов.

Способность быстро переучиваться сегодня является главным маркером молодости, ведь чем больше человек знает, тем легче ему допустить, что завтрашний день принесёт знания, меняющие картину мира Ника Ишмакова Психолог

Ловушка идеализированного прошлого

Ловушка идеализированного прошлого: почему память обманывает. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Память избирательно стирает бытовые неурядицы прежних лет, оставляя только лучшие моменты, поэтому настоящее почти всегда проигрывает сравнение с приукрашенным вчера. Разговоры о том, что музыка и люди были лучше в другие десятилетия, сигнализируют окружающим: самое интересное в жизни человека уже позади. Прежде чем спорить с этим, полезно проверить собственную эрудицию — именно ощущение завершённости, а не морщины, старит сильнее всего остального.

Отказ от роли новичка

С годами появляется соблазн заниматься только тем, в чём уже есть уверенность, чтобы избежать неловкости человека, который снова ничего не умеет. Но отказ учиться новому — будь то язык, спорт или, как показывает пример недавних учеников тренера по спидкубингу, обычный кубик Рубика — лишает жизнь драйва и ощущения развития. Фраза «я пока этого не умею, но могу научиться» работает как инструмент сохранения энергии независимо от возраста человека.

Добровольное сужение зоны комфорта

Добровольное сужение зоны комфорта и потеря вовлечённости в жизнь. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Привычка автоматически отвечать «нет» на новые предложения — от поездки до знакомства — сначала выглядит избирательностью, а со временем превращается в тесную клетку. «Между мудрой избирательностью и добровольной изоляцией пролегает тонкая грань», — говорит Ника Ишмакова. Именно открытость миру позволяет оставаться молодым и вовлечённым в жизнь, сколько бы лет ни было указано в паспорте.

Все семь привычек объединяет одно: они старят человека изнутри гораздо быстрее морщин и седины на висках. Ника Ишмакова советует не переворачивать всю жизнь разом, а начать с малого — сменить маршрут до работы, купить вещь, которую раньше никогда бы не выбрали, или хотя бы раз в день отказаться от привычного пессимистичного комментария. И, возможно, начать стоит прямо сейчас: сентябрь как раз располагает к честной ревизии старых привычек и спокойному прощанию с тем, что давно пора отпустить.