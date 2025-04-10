Жажда и тяга к сладкому: Названы первые признаки диабета

Сахарный диабет — это нарушение обмена веществ с повышенным уровнем сахара в крови. Существует два типа этого заболевания: первый — из-за разрушения b-клеток поджелудочной железы, второй — из-за снижения чувствительности клеток к инсулину. Эндокринолог Камиля Табеева из Европейского медицинского центра объяснила, что симптомы диабета развиваются постепенно.

При первом типе заболевание проявляется остро. Врачи отмечают постоянную жажду, частые походы в туалет, быструю утомляемость, резкое похудение без причины, ухудшение зрения. Также возможны замедленное заживление кожи и усиленная тяга к сладкому. Если вы заметили несколько симптомов, обязательно пройдите обследование.

Первый тип диабета быстро прогрессирует, а второй — развивается медленнее.

«Диабет второго типа, как правило, «подкрадывается» достаточно долго, ему предшествует преддиабет — повышение сахара крови эпизодическое или стойкое, однако не такое значительное, чтобы говорить о сахарном диабете», — приводит комментарий эндокринолога «Газета.ru».

Диагноз устанавливают по анализам венозной крови. Если уровень глюкозы натощак превышает 7,0 ммоль/л, это может указывать на диабет. Также могут потребоваться глюкозотолерантные тесты. Если вы испытываете симптомы, обратитесь к эндокринологу и сделайте анализы. Можно проверить уровень сахара дома с помощью глюкометра, но анализы из пальца и вены имеют небольшие различия.