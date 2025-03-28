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28 марта, 16:07

Диабет, курение, дефицит витаминов: Названы причины появления заедов в уголках рта

Врач Петрикеев: Заеды в уголках рта могут возникнуть из-за дефицита витамина В2

Заболевание слизистой оболочки и кожи углов рта, в результате которого появляются так называемые заеды, могут возникнуть по нескольким причинам. В частности, недуг может быть спровоцирован инфекцией, занесённой от электронной сигареты, или негативной реакцией организма на новую зубную пасту. Об этом рассказал врач-хирург, ангиолог Александр Петрикеев.

Он подчеркнул в интервью «Газете.ru», что заеды в уголках рта также могут возникнуть из-за сахарного диабета, чрезмерного увлажнения кожи и слизистой слюной, неправильного прикуса или дефицита витамина В2, что является наиболее распространённой причиной. Причём нехватка витамина будет проявляться и в других местах.

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«Кожа при этом может «потерять цвет» или на ней может появиться неровная пигментация, выглядеть «уставшей», более возрастной и начать шелушиться. При недостатке витамина В можно отметить ломкость ногтей и повышенное выпадение волос», — отметил врач.

По словам эксперта, исправить ситуацию помогут косметические средства, приём курса витаминов, а также специальный рацион. Так, большое количество витамина В содержится в яйцах, рыбе, мясе, бобах, гречке, сыре и других молочных продуктах.

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Ранее диетолог составила рацион питания, замедляющий деменцию. В частности, она рекомендовала есть рыбу и овощи. Кроме того, врач составила вечерний рацион со снотворным эффектом. Туда входят овсянка, молоко, орехи и другие продукты.

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Freepik

Борис Эльфанд
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