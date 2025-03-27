Дерматолог рассказала, как навсегда убрать тёмные круги под глазами

Нанографтинг или нанолипофилинг — современная методика эстетической медицины, которая включает пересадку собственной ткани для улучшения состояния кожи. Она может помочь скорректировать возрастные изменения, рассказала пластический хирург и дерматолог Роза Герлиани «Газете.ru».

По словам специалиста, эта процедура эффективна для устранения мелких и глубоких морщин, тёмных кругов под глазами и восстановления объема в области черепа. Она также используется для лечения рубцов, омоложения кожи шеи, декольте и кистей рук, а также для коррекции асимметрии лица.

Герлиани пояснила, что данная технология является усовершенствованной версией классического липофилинга, в которой применяется высокоочищенная наноэмульсия жира, полученная через многоступенчатую фильтрацию. Основная цель нанографтинга — акцент на регенерацию кожи, а не на объёмное восполнение.

Врач отметила, что в отличие от липофилинга, где используется крупнодисперсный жир, в нанографтинге применяется эмульсия, обогащенная стромально-васкулярной фракцией и мезенхимическими стволовыми клетками, что позволяет стимулировать синтез коллагена и восстановление кожи.

Герлиани также указала на риск образования комков при этой процедуре, особенно в деликатных зонах вокруг глаз и носогубных складках. Она подчеркнула преимущества методики: минимальная реабилитация и естественность результата благодаря равномерному распределению эмульсии.

Косметолог добавила, что после нанографтинга наблюдаются положительные изменения внутренних процессов, включая биостимуляцию и активацию регенерации. Реабилитационный период минимален — отёчность проходит за два-три дня, а результаты могут сохраняться до трёх лет благодаря высокой приживаемости трансплантата.