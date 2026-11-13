Почти у половины обследованных пациентов с сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса выявили сахарный диабет. Примерно у стольких же обнаружили ожирение, а у 40% — нарушения функции почек. Об этом на открытом заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» сообщил гендиректор НМИЦ имени В. А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

По словам академика, специалистов особенно удивило, насколько часто у обследованных встречались нарушения работы почек. Он отметил, что у одного пациента могут одновременно наблюдаться повышенное артериальное давление, ожирение, диабет, а также нарушения работы печени и почек.

Такое сочетание Шляхто назвал синдемией: болезни и нарушения могут усугублять друг друга и влиять на заболеваемость и смертность. Поэтому, по его словам, кардиологам, эндокринологам, нефрологам и гастроэнтерологам важно вместе разрабатывать способы раннего выявления этих нарушений и лечения пациентов.

Ранее Российское общество эндокринологов предложило выделить сверхожирение в клинических рекомендациях. В проекте к этой категории предлагают относить пациентов с индексом массы тела выше 50 кг/м².