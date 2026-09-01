В российскую медицину могут ввести термин «сверхожирение»

Российские эндокринологи представили обновлённый проект рекомендаций, который меняет подход к диагностике и терапии лишнего веса. Главным нововведением стало официальное закрепление термина «сверхожирение». Статус присваивается людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 кг/м². Таким пациентам потребуется обязательное предоперационное похудение на 5% и ведение силами мультидисциплинарной бригады врачей, пишет газета «Коммерсант».

Разработчики документа пересмотрели требования к классификации заболевания. Упраздняется так называемая «нулевая стадия», которая ранее фиксировалась при ИМТ выше 30 кг/м² при отсутствии сопутствующих недугов. Теперь для всех стадий установлен единый минимальный порог индекса, что упрощает постановку диагноза.

Доступ к бариатрической хирургии стал шире. Верхняя возрастная граница для таких вмешательств поднята до 70 лет. Кроме того, эндоскопическая гастропластика рекомендована как рабочий метод при первой и второй степени болезни. Пациенты с онкологией в анамнезе также получили право на оперативное лечение после одобрения консилиумом, без ожидания пятилетней ремиссии.

Медикаментозная терапия пополнилась препаратом тирзепатид. Для принимающих современные лекарства больных внедряются жесткие протоколы контроля. Обязателен нутритивный мониторинг с упором на белок и витаминные комплексы. При этом врачи ставят чёткое условие: если спустя три месяца терапии вес не упал минимум на 5%, методика считается неэффективной и подлежит замене.

Внедрение данных правил позволит унифицировать медицинскую помощь. Эксперты ожидают, что обновлённые стандарты помогут снизить риски осложнений и ускорят маршрутизацию самых тяжелых больных в профильные федеральные центры.

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября в России изменятся правила оказания платных медицинских услуг, в том числе появится возможность дистанционного заключения договора на их предоставление. Оформление договора на платные медуслуги станет доступно онлайн при наличии у медицинской организации сайта или мобильного приложения. Кроме того, вводится обязанность медорганизаций передавать сведения о платных услугах в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.