Психолог не исключила, что пациенты могут начать специально «наедать» себе статус «сверхожирение»

В российской медицине может появиться термин «сверхожирение» . Статус будут присваивать людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 кг/м². Психолог Марианна Абравитова считает, что новый термин придуман неспроста, а именно для того, чтобы приводить в норму не только людей, но и экономику.

Она объяснила, что лишний вес несет огромные риски, причем как для самого человека, так и для общества. Сверхожирение — это симптом того, что в организме идут патологические процессы, и пациент не может считаться здоровым и не может вести нормальный образ жизни. Его трудоспособность ниже, чем у человека с нормальным весом, и если таких людей становится много, то падают экономические показатели по стране. Введение такого понятия означает, что государство берет на себя определенный функционал по работе с этой категорией граждан.