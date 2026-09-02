Психолог не исключила, что пациенты могут начать специально «наедать» себе статус «сверхожирение»
Психолог Абравитова: Пациенты могут начать «наедать» статус «сверхожирение»
Обложка © Фото © кадр из фильма «Три толстяка» ,режиссеры Алексей Баталов, Иосиф Шапиро ,сценаристы Алексей Баталов, Михаил Ардов
В российской медицине может появиться термин «сверхожирение». Статус будут присваивать людям с индексом массы тела (ИМТ) выше 50 кг/м². Психолог Марианна Абравитова считает, что новый термин придуман неспроста, а именно для того, чтобы приводить в норму не только людей, но и экономику.
Она объяснила, что лишний вес несет огромные риски, причем как для самого человека, так и для общества. Сверхожирение — это симптом того, что в организме идут патологические процессы, и пациент не может считаться здоровым и не может вести нормальный образ жизни. Его трудоспособность ниже, чем у человека с нормальным весом, и если таких людей становится много, то падают экономические показатели по стране. Введение такого понятия означает, что государство берет на себя определенный функционал по работе с этой категорией граждан.
Например, это может быть бесплатное лечение сверхожирения. Такими людьми будут заниматься и приводить их в норму, в то время как сейчас человек с лишним весом предоставлен сам себе и во многом должен оплачивать лечение самостоятельно.
Однако психолог не исключает и «побочных» эффектов: некоторые пациенты с лишним весом могут начать «наедать» лишние килограммы до категории «сверхожирение», чтобы получить бесплатную бариатрическую операцию и пройти восстановление по полису.
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