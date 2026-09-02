Новое исследование могут включить в рекомендации по лечению ожирения

Определение состава тела с помощью биоимпедансометра могут включить в клинические рекомендации по лечению ожирения в России. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на проект документа, подготовленный ведущими медицинскими организациями.

Метод позволяет определить процентное соотношение воды, мышечной и жировой ткани в организме. Для этого через тело пациента пропускают слабый безопасный электрический ток и измеряют сопротивление разных тканей.

«Пациентам с ожирением с целью оценки композиционного состава тела рекомендуется определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансометра», — сказано в проекте клинических рекомендаций.

Документ подготовили Российская ассоциация эндокринологов, Общество бариатрических хирургов, Российское научное медицинское общество терапевтов и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний.

Авторы проекта отмечают, что по точности результатов биоимпедансный анализ приближается к данным рентгеновской денситометрии. При этом метод не связан с лучевой нагрузкой и позволяет отслеживать изменения состава тела в динамике.

Специалисты считают, что такая оценка может помочь врачам контролировать эффективность лечения и поддерживать мотивацию пациентов при борьбе с ожирением.

Ранее Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату «Тирвелла» группы компаний «Р-Фарм». Средство предназначено для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа. Основой лекарства стал тирзепатид — то же действующее вещество, которое используется в американском препарате «Мунджаро». Тирзепатид относится к двойным агонистам рецепторов ГИП и ГПП-1. Вещество способствует выработке инсулина и регулирует чувство насыщения, помогая контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови.