В России зарегистрировали свой аналог американского «Мунджаро» от ожирения

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату «Тирвелла» группы компаний «Р-Фарм». Средство предназначено для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

Основой лекарства стал тирзепатид — то же действующее вещество, которое используется в американском препарате «Мунджаро». Тирзепатид относится к двойным агонистам рецепторов ГИП и ГПП-1. Вещество способствует выработке инсулина и регулирует чувство насыщения, помогая контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови.

«Тирвелла» будет выпускаться в виде готовых к применению одноразовых автоинжекторов. Это не первый российский препарат на основе тирзепатида. В конце мая 2026 года лекарство с таким же действующим веществом вывела на рынок компания «ПСК Фарма».

Годом ранее разрешение на продажу в России препарата на основе тирзепатида получила фармацевтическая компания «Герофарм».

Ранее Life.ru подробно рассказывал о современных методах лечения ожирения. Питание и физическая активность остаются основой терапии, а рецептурные препараты врач назначает после оценки рисков, сопутствующих заболеваний и противопоказаний.