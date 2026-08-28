Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 18:33

В России зарегистрировали свой аналог американского «Мунджаро» от ожирения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарату «Тирвелла» группы компаний «Р-Фарм». Средство предназначено для терапии ожирения и сахарного диабета второго типа, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя.

Основой лекарства стал тирзепатид — то же действующее вещество, которое используется в американском препарате «Мунджаро». Тирзепатид относится к двойным агонистам рецепторов ГИП и ГПП-1. Вещество способствует выработке инсулина и регулирует чувство насыщения, помогая контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови.

«Тирвелла» будет выпускаться в виде готовых к применению одноразовых автоинжекторов. Это не первый российский препарат на основе тирзепатида. В конце мая 2026 года лекарство с таким же действующим веществом вывела на рынок компания «ПСК Фарма».

Годом ранее разрешение на продажу в России препарата на основе тирзепатида получила фармацевтическая компания «Герофарм».

Ариана Гранде пришла на смену Николь Ричи: Возвращение моды нулевых на экстремальную худобу грозит бесплодием
Ариана Гранде пришла на смену Николь Ричи: Возвращение моды нулевых на экстремальную худобу грозит бесплодием

Ранее Life.ru подробно рассказывал о современных методах лечения ожирения. Питание и физическая активность остаются основой терапии, а рецептурные препараты врач назначает после оценки рисков, сопутствующих заболеваний и противопоказаний.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar