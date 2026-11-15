Почти 20 разновидностей сахарного диабета насчитывают специалисты. Среди них есть редкие генетические формы, при которых даже одна мутация может привести к развитию заболевания. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

По словам специалиста, моногенные формы диабета могут существенно различаться по течению и необходимому лечению. Одним пациентам требуется инсулинотерапия, другим достаточно принимать таблетированные препараты.

«Их почти 20 уже — типов сахарного диабета», — рассказала Мокрышева.

Она пояснила, что при некоторых формах заболевания причиной становится мутация в конкретном гене. Такие нарушения могут влиять на выработку инсулина и определять особенности течения болезни. Генетическое обследование пациентов с диабетом в НМИЦ эндокринологии уже стало частью обычной диагностической практики. При необходимости врачи проводят тестирование, определяют уровень антител и проверяют, нет ли признаков нетипичной формы заболевания.

Мокрышева также отметила, что специалисты продолжают выявлять новые генетические нарушения, связанные с сахарным диабетом. По её словам, подобные открытия происходят и в других направлениях эндокринологии.

При этом в международной медицинской классификации традиционно выделяют четыре основные категории диабета: первого типа, второго типа, специфические формы, связанные с другими причинами, и гестационный диабет. Моногенные разновидности относятся к специфическим формам заболевания.

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