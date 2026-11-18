В России завершаются клинические испытания двух отечественных вакцин против менингококковой и пневмококковой инфекций. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассчитывают зарегистрировать оба препарата в начале 2027 года, после чего запустить их производство. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Борисевич.

«Сейчас завершаются клинические испытания этих обеих вакцин, и мы надеемся, что в 2027 году, в начале 2027 года, эти препараты будут зарегистрированы, и мы начнем их производить на базе нашего института», — рассказал Борисевич на сессии XIII Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Разработкой препаратов занимается Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России. Специалисты работают над пятикомпонентной вакциной против менингококковой инфекции, предназначенной для защиты от пяти серогрупп возбудителя — A, B, C, W и Y. Вторая разработка направлена против 16 серотипов пневмококка.

Обе инфекции способны вызывать тяжёлые осложнения. Менингококк может приводить к воспалению оболочек головного и спинного мозга, а также заражению крови. Пневмококк становится причиной пневмонии, отита и менингита. Особенно опасны эти заболевания для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом.

При этом завершение клинических исследований ещё не означает автоматического разрешения на применение препаратов. Перед запуском производства вакцинам предстоит пройти процедуру регистрации и получить соответствующее разрешение Минздрава.

Ранее Life.ru рассказывал о других разработках ФМБА, находящихся на разных стадиях испытаний и регистрации. В октябре глава агентства Вероника Скворцова сообщила о работе над препаратом против лихорадки денге и вакциной от аллергии на амброзию. Кроме того, специалисты продолжают создавать персонализированные средства для лечения онкологических заболеваний. А 3 ноября Life.ru сообщал о доставке первой партии вакцины от менингококка в татарстанскую Бугульму. После смерти 12-летней девочки с предполагаемой молниеносной формой инфекции в город направили 100 доз препарата, ещё 200 ожидались позднее. Медики также организовали профилактические мероприятия для контактировавших с заболевшей.