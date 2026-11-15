Вакцинация остаётся наиболее действенным способом снизить вероятность заболевания гриппом и внебольничной пневмонией. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре, опубликовав соответствующую рекомендацию в мессенджере MAX.

Особое внимание профилактике следует уделять людям с хроническими нарушениями здоровья. В группу повышенного риска входят пациенты с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, метаболическими расстройствами, а также ожирением.

«Самым эффективным способом защиты от гриппа и внебольничных пневмоний считается вакцинация. Профилактические прививки особенно рекомендованы лицам с высоким риском осложнений при гриппе, в том числе людям, часто болеющим ОРВИ», — говорится в публикации.

Для защиты от внебольничной пневмонии также рекомендуется сделать прививки против пневмококковой и гемофильной инфекций.

Помимо прививок, специалисты советуют поддерживать физическую активность, придерживаться сбалансированного питания и включать в меню продукты, содержащие необходимые витамины и минералы. Также рекомендуется одеваться с учётом погоды, ограничивать общение с заболевшими, регулярно мыть руки, проветривать комнаты и проводить влажную уборку.