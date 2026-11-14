Биологический возраст человека может заметно отличаться от паспортного, а превышение на пять и более лет — стать поводом для дополнительного обследования. Выявить признаки преждевременного старения помогают анализы крови, оценка обмена веществ и состояния внутренних систем. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог московской городской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

По словам специалиста, люди одного возраста могут существенно различаться по состоянию здоровья. Поэтому при комплексной диагностике врачи учитывают не только прожитые годы, но и показатели, отражающие работу органов, состояние сосудов и обменные процессы.

Особое внимание уделяется уровню глюкозы, инсулина и показателям липидного обмена. Отклонения могут свидетельствовать о нарушениях переработки углеводов и жиров, инсулинорезистентности и повышенном риске развития сахарного диабета.

Другая важная группа исследований связана с воспалительными процессами. Общий анализ крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок и ферритин помогают обнаружить изменения, которые могут сопровождать хроническое воспаление. При этом сами по себе такие отклонения не доказывают ускоренного старения и требуют оценки врача.

«Сосудистые и оксидативные показатели — маркеры окислительного стресса, коагулограмма и параметры, оценивающие состояние эндотелия сосудов, — помогают выявить риски атеросклероза и сосудистых катастроф», — объяснила Невольникова.

Дополнительно специалисты оценивают состояние костей и мышц. Для этого могут использоваться исследования плотности костной ткани и биоимпедансометрия, позволяющая определить соотношение мышечной и жировой массы. Такие обследования помогают выявлять признаки потери мышечной ткани и риски остеопороза.

Отдельное значение имеют гормональный баланс и витаминный статус, включая уровень витамина D. По словам эндокринолога, комплексная оценка позволяет обнаружить нарушения ещё до появления выраженных симптомов заболеваний.

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