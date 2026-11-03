Внутренние органы способны рассказать о старении человека даже без знания его паспортного возраста. Ультразвуковая диагностика позволяет заметить характерные изменения печени, поджелудочной и щитовидной железы, сердца и других органов. Какие признаки указывают на возрастные процессы и почему их легко перепутать с болезнями, рассказала Life.ru заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

Мы действительно можем многое сказать о возрасте пациента, даже не зная его паспортные данные Айна Кузумова заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, к.м.н.

Одним из наиболее показательных органов врач назвала печень. По приведённым ею данным исследований, у людей старше 65 лет её объём в среднем на 28% меньше, чем у пациентов моложе 40 лет. Это подтверждают как данные вскрытий, так и прижизненные ультразвуковые исследования. Одновременно сокращается функциональная масса клеток печени — гепатоцитов, а печёночный кровоток от молодого возраста к старости снижается примерно на 33%.

Ещё более выраженные изменения затрагивают поджелудочную железу. Согласно данным МРТ, с 30–40 до 80 лет и старше средний переднезадний размер её головки уменьшается с 28 до 19 мм, тела — с 24 до 16 мм, а хвоста — с 24,6 до 13,8 мм. Объём органа при этом сокращается с 98,5 до 45 кубических сантиметров, то есть примерно на 54,3%. Наиболее интенсивная атрофия, по словам Кузумовой, наблюдается после 60 лет.

На УЗИ старение поджелудочной проявляется уменьшением размеров, неровными контурами, повышением эхогенности из-за жировой инфильтрации и фиброза, а также расширением вирсунгова протока. Однако подобные изменения могут напоминать хронический панкреатит, поэтому врачам важно не торопиться с диагнозом. С возрастом уменьшается и селезёнка: её длина, ширина и толщина постепенно сокращаются у мужчин и женщин, причём после 50 лет процесс ускоряется. Это необходимо учитывать при оценке увеличения селезёнки у пожилых пациентов.

Сердце, напротив, демонстрирует другую картину старения. Вместо общего уменьшения размеров может наблюдаться концентрическое утолщение стенок, а также возрастные изменения клапанных структур, включая кальциноз фиброзных колец и сужение устья аорты. При этом размеры камер сердца, в частности конечный диастолический размер левого желудочка, и его ударный объём могут снижаться. Одним из наиболее распространённых эхокардиографических признаков возрастных изменений Кузумова назвала диастолическую дисфункцию — нарушение расслабления сердечной мышцы.

Особенно заметные перемены происходят в женской репродуктивной системе после менопаузы. По данным, приведённым специалистом, длина матки может уменьшаться на 54,5%, ширина — на 57,8%, а толщина — на 67,8%. Через два года после менопаузы её объём сокращается на 35%, а размеры яичников — на 20–45%. Щитовидная железа также постепенно теряет объём даже в глубокой старости: на УЗИ могут выявляться снижение эхогенности, нечёткость контуров и кистозные изменения. В надпочечниках возрастная перестройка проявляется истончением коркового слоя вследствие естественной гибели клеток. Кроме того, у пожилых пациентов нередко обнаруживаются доброкачественные гормонально неактивные образования — инциденталомы.

Кузумова подчеркнула, что возрастные изменения внутренних органов нельзя автоматически считать признаком заболевания. Например, уменьшение поджелудочной железы или изменение структуры щитовидной железы требуют оценки с учётом возраста и других клинических данных. Иначе пожилому пациенту могут ошибочно поставить хронический диагноз. УЗИ помогает отслеживать процессы старения и своевременно замечать возможные патологии, однако определить по нему точный биологический возраст нельзя. Поэтому результаты обследования должен интерпретировать специалист, который отличит естественные возрастные изменения от признаков болезни.

Ранее Life.ru рассказывал, какие изменения желчного пузыря после 50 лет могут быть вариантом нормы. Врач объяснила, что с возрастом орган может менять форму и объём, а его стенки — утолщаться. При этом специалист подчеркнула: результаты УЗИ необходимо оценивать вместе с жалобами и другими обследованиями, чтобы отличить естественные изменения от заболевания.