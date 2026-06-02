Врач назвала пять изменений в желчном, которые зря пугают в элегантном возрасте

С возрастом меняется не только внешность, но и внутренние органы. Многие из этих перемен являются естественными и не требуют лечения. О том, каких изменений желчного пузыря после 50 лет не стоит пугаться, Life.ru рассказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Айна Кузумова.

Пациенты всё чаще проходят плановые обследования и пытаются самостоятельно расшифровывать результаты УЗИ. Однако некоторые находки, которые выглядят тревожно в заключении, на самом деле могут быть возрастным вариантом нормы.

У людей старше 50 лет при проведении ультразвукового исследования желчный пузырь часто определяется более вытянутым и объёмным — более 60 мл вместо 30–50 мл в молодости. С возрастом происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры стенки. Желчный пузырь расслабляется и накапливает большее количество желчи. Айна Кузумова Заведующая отделением ультразвуковой диагностики КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, такие изменения обычно считаются закономерными. Однако если орган увеличен и плохо сокращается после приёма пищи, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом для оценки его функции.

У молодых людей толщина стенки желчного пузыря в норме составляет до 2–3 мм. После 60 лет допустимо увеличение этого показателя до 3,4–3,6 мм при отсутствии признаков воспаления.

Чаще всего это связано с возрастным фиброзом, когда часть эластичной ткани постепенно замещается соединительной. При этом контуры стенки должны оставаться ровными и чёткими, без признаков асимметрии и других патологических изменений.

На УЗИ нередко обнаруживаются мелкодисперсная взвесь и эхогенные микрочастицы — так называемый сладж. Они медленно оседают или смещаются при изменении положения тела.

Как отметила врач, подобное состояние часто встречается у людей, длительно принимающих препараты от давления, остеопороза, статины или гормональные средства. После 50 лет такая особенность наблюдается примерно у каждого третьего пациента.

Если же вместо взвеси обнаруживаются камни, потребуется консультация хирурга, поскольку желчнокаменная болезнь может протекать бессимптомно.

После 50 лет на УЗИ всё чаще выявляют спайки в различных отделах желчного пузыря. Обычно они связаны с ранее перенесёнными микровоспалениями, которые могли протекать незаметно.

Кроме того, вместе с другими органами желчный пузырь может немного опускаться — такое состояние называется птозом. При отсутствии нарушений оттока желчи подобные изменения не считаются опасными.

Ещё одна распространённая возрастная находка — холестероз. При этом в стенке органа образуются небольшие холестериновые отложения, которые на УЗИ выглядят как локальные микроутолщения до 1,5 мм.

По словам специалиста, такие изменения особенно часто встречаются у женщин в период менопаузы и после 60 лет. Однако каждый случай требует индивидуальной оценки с учётом жалоб пациента и результатов других обследований.

Врач подчёркивает: любое заключение УЗИ необходимо оценивать вместе с клинической картиной. Даже возрастные изменения могут потребовать дополнительного обследования, если сопровождаются болью, нарушением пищеварения или другими симптомами.

