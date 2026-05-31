«Удержаться в новой жизни»: Врач раскрыл идеальную программу реабилитации после инсульта

Приступать к реабилитации после инсульта можно уже через 12 часов после стабилизации состояния пациента, рассказал врач реабилитационной медицины Денис Махонин. На первом этапе важны уход и гигиена, далее — правильное положение тела, чтобы не развивались мышечная атрофия или деформация суставов.

Третий шаг — обучение движению и перемещению в пространстве сначала с посторонней помощью, а затем самостоятельно. Главным фактором остаётся системная работа команды, которая должна постоянно оценивать состояние пациента и подстраивать программу под него. При инсульте необходим персональный, совсем не формальный подход.

Для снижения риска повторного удара важна работа с причинами. Привычки играют огромную роль: новые формируются примерно за три недели, затем закрепляются и ещё пару месяцев встраиваются в жизнь, но отказаться от старых можно только при замене их новыми, иначе мозг будет сопротивляться. Не менее важна и поддержка извне.

«Иногда именно внешняя реакция — похвала, внимание — становится тем самым толчком, опорой, которые помогают удержаться в новой жизни с новыми привычками», — заключил собеседник «Газеты.ru».

К слову, мнение, мол инсульт всегда наступает неожиданно, ошибочно. У патологии есть чёткий предвестник, игнорирование которого может стоить жизни — транзиторная ишемическая атака.