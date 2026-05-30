Двое суток до удара: Врач назвала главный предвестник инсульта

Мнение о том, что инсульт всегда наступает неожиданно, ошибочно. Невролог Татьяна Хребтова подчеркнула: у патологии есть чёткий предвестник, игнорирование которого может стоить жизни — транзиторная ишемическая атака.

«ТИА, больше известная как микроинсульт, представляет собой эпизод временного нарушения кровотока в одном из участков головного мозга», — приводит комментарий невролога Lenta.ru.

Хребтова пояснила, что причину находят в закупорке или спазме сосуда мелким тромбом. Кровь перестаёт нормально питать клетки мозга, поэтому появляются симптомы как при полноценном инсульте.

Врач отметила коварство ТИА. Организм самостоятельно растворяет тромб за минуты или часы. Кровоток восстанавливается, симптомы исчезают. Человек думает, что всё прошло само, и не обращается к врачу. На практике каждый пятый пациент после микроинсульта переносит полноценный инсульт в течение 90 дней. Наибольший риск сохраняется в первые 48 часов.

Хребтова перечислила факторы риска. Гипертония, мерцательная аритмия, сахарный диабет, высокий холестерин и ожирение повышают вероятность ТИА и инсульта. Курение, малоподвижный образ жизни, алкоголь и хронический стресс также усиливают угрозу.

