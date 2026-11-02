УЗИ периферических нервов — это метод, при котором мы с помощью высокочастотного датчика видим сам нерв: его толщину, структуру, ход, отношение к окружающим тканям. Нерв на экране выглядит как тяж с продольными линейными структурами, а в поперечном сечении — как «пучок» с точечными включениями, характерной «ячеистостью» строения. Мы можем оценить, увеличен ли нерв, сдавлен ли он, есть ли разрыв, опухоль или признаки воспаления. Об этом Life.ru рассказал врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Сергей Осипов.

В первую очередь речь идёт о периферических нервах и, как правило, о крупных стволах верхних и нижних конечностей (плечевое сплетение, локтевые, срединные и лучевые нервы на руках, а на ногах это седалищный, большой и малый берцовые нервы, бедренный).

Основные показания, с которыми приходят пациенты

Туннельные синдромы. Самый частый — синдром запястного канала, когда немеют пальцы, появляется боль и слабость в руке, особенно ночью. УЗИ позволяет увидеть, что нерв сдавлен в узком канале, оценить степень сдавления и понять, где именно это происходит.

Травмы и последствия травм. Если была травма руки или ноги, и есть подозрение на повреждение нерва, УЗИ показывает целостность нерва, наличие рубцов, сдавление окружающими тканями.

Компрессионно-ишемические поражения на фоне длительной работы за компьютером, у водителей, у людей с вынужденным положением рук.

Объёмные образования: невриномы, шванномы, кисты, которые могут сдавливать нерв.

Воспалительные и аутоиммунные полиневропатии, когда нужно оценить, увеличены ли нервы на разных уровнях.

Контроль после операций на нервах.

По словам эксперта, у каждого метода своя задача, но у УЗИ есть ряд ощутимых плюсов для пациента. Исследование занимает в среднем 15-25 минут, не требует специальной подготовки, его можно сделать в день обращения. Нет ионизирующего излучения, нет необходимости в контрасте, метод безболезненный. Можно применять у беременных, детей, при повторных исследованиях.

Мы можем попросить пациента согнуть руку, напрячь мышцу, чтобы увидеть, как нерв смещается, где он ущемляется. Это то, что статичные методы не покажут. Часто мы сканируем симметричный участок на другой конечности, сравнивая со здоровой стороной. Это даёт точку отсчёта. Благодаря высокому разрешению современные датчики позволяют видеть структуры размером менее миллиметра, оценивать отдельные пучки внутри нерва Сергей Осипов врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

УЗИ — операторозависимый метод: результат во многом зависит от опыта врача и качества аппарата. Также есть зоны, которые хуже визуализируются, например, нервы в глубине мягких тканей под плотными структурами. И УЗИ не заменяет функциональные тесты, такие как ЭНМГ, — они дополняют друг друга. Во многих случаях для полной картины нужны оба исследования. Учитывая специфику исследования, не следует его назначать себе самостоятельно.

Бывали ситуации, когда пациент приходит на УЗИ со словами: «Давайте посмотрим все нервы!» — потому что у него болит рука. А если это артрит? А если боль иррадиирует от позвоночника? Давайте не будем забывать, что данное исследование не является скрининговым, а диагноз ставит лечащий доктор (в данной ситуации ортопед, невролог, нейрохирург, терапевт). А УЗИ является тем самым высокотехнологичным инструментом, с помощью которого специалист находит правильные пути решения возникших проблем со здоровьем. Сергей Осипов Врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

Если у вас есть онемение, покалывание, жжение, слабость в руках или ногах, боль по ходу нерва, если вы перенесли травму или операцию и хотите убедиться, что нерв в порядке, то УЗИ периферических нервов даст объективную информацию. Это быстрый, безопасный и информативный способ понять, что происходит, и выбрать правильную тактику лечения. Перед УЗИ посетите специалиста, так вы точно будете уверены, что исследование вам показано, и какой нерв именно надо смотреть, а не всё подряд.

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