Без больших разрезов: В Сеченовке нашли альтернативу операции на венах лица

Российские врачи изучили малоинвазивный способ лечения венозных мальформаций лица, шеи и полости рта, который в ряде случаев позволяет обойтись без большой операции. После одного сеанса склеротерапии патологически расширенные сосуды уменьшались в среднем примерно на 60%, сообщили Life.ru в Сеченовском Университете.

Венозные мальформации представляют собой аномально расширенные венозные сосуды. На лице и слизистых они могут выглядеть как синюшные или фиолетовые пятна и узлы, а крупные образования способны приводить к деформации тканей, отёку и боли из-за давления на мышцы и нервы.

В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет. Для лечения специалисты использовали склеротерапию: препарат вводят тонкой иглой непосредственно в поражённые сосуды, после чего их просвет постепенно закрывается, а кровоток перераспределяется по здоровым венам.

Одним из применявшихся препаратов стал 3%-ный тетрадецилсульфат натрия в пенной форме. По словам заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии Сеченовского Университета, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Сергея Иванова, особенно важно правильно рассчитать количество склерозанта.

«Препарат применялся в виде пенной формы, которая в просвете расширенного сосуда вызывает асептическое воспаление с активным тромбообразованием на поверхности стенки сосуда, что в конечном итоге приводит к уменьшению размера венозной мальформации или её исчезновению. Количество вводимого препарата должно соответствовать объёму венозной мальформации — это предотвращает осложнение в виде некроза тканей», — рассказал Иванов.

Результат зависел от размера поражения. По данным университета, крупные мальформации диаметром более шести сантиметров после процедуры уменьшались в среднем примерно наполовину, а максимальное сокращение достигало 76%. Небольшие образования размером до двух сантиметров уменьшались в среднем на 70%, а в отдельных случаях — до 86%.

После вмешательства отёк обычно проходил на седьмые-десятые сутки, а результат в течение трёх-четырёх недель контролировали с помощью УЗИ. Видимых следов на лице после процедуры практически не оставалось.

Исследователи пришли к выводу, что склеротерапию можно использовать как самостоятельный способ лечения венозных мальформаций, а при крупных поражениях — как подготовительный этап перед хирургической операцией. В последнем случае уменьшение образования позволяет сократить объём последующего вмешательства.

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