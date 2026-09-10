В России учатся выявлять эндометриоз по анализу крови

Эндометриоз в перспективе можно будет выявлять с помощью анализа крови, прежде чем направлять женщину на диагностическую операцию. Учёные Сеченовского Университета изучили микроРНК, которые способны стать биомаркерами заболевания и помочь в сложных случаях, когда обычное обследование не даёт ответа. Результаты обзора опубликованы в журнале «Архив акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирёва».

МикроРНК — небольшие молекулы, регулирующие работу генов. При различных заболеваниях их соотношение в организме меняется, поэтому учёные пытаются найти характерные комбинации, по которым можно было бы распознавать патологические процессы. Главное преимущество таких молекул в том, что их можно определять в крови, моче и других биологических жидкостях без биопсии. При эндометриозе исследователи обнаруживают изменения сразу в нескольких микроРНК.

Особенно полезным такой подход может оказаться для женщин с хронической тазовой болью, у которых УЗИ и другие неинвазивные методы не позволяют установить причину симптомов. Сейчас в отдельных случаях для поиска очагов эндометриоза приходится проводить диагностическую лапароскопию — хирургическое вмешательство под наркозом.

«Если появится надёжный биомаркер, сначала можно будет оценить вероятность заболевания по анализу: если он не указывает на эндометриоз — искать другую причину, а если вероятность высокая — уже обоснованно решать вопрос об операции», — объяснила Life.ru кандидат медицинских наук, доцент Сеченовского Университета Евгения Свидинская.

Однако готового анализа на эндометриоз по микроРНК пока нет. Учёным ещё предстоит определить наиболее надёжные сочетания молекул, установить показатели нормы и проверить результаты на больших группах пациенток. Авторы научной работы также называют крупномасштабную проверку таких биомаркеров одним из основных направлений дальнейших исследований.

Ранее Life.ru рассказывал, что эндометриоз способен поражать не только органы репродуктивной системы, но также кишечник, мочевой пузырь, лёгкие и даже ткани глаза. Проявления болезни сильно различаются, а единой причины её развития пока не установлено.