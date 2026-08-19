Клетки матки в глазах: Гинеколог объяснила, как организм сходит с ума при эндометриозе

Эндометриоз может поражать не только яичники и маточные трубы, но также лёгкие, кишечник, мочевой пузырь и даже ткани глаза, рассказала акушер-гинеколог, эндокринолог Рина Митрелис. По её словам, при заболевании клетки эндометрия оказываются за пределами привычной для них области и образуют очаги в других тканях.

«Суть эндометриоза в том, что клетки эндометрия оказываются там, где их быть не должно», — объяснила собеседница РИАМО.

Единой причины развития болезни учёные пока не установили. Среди возможных факторов специалист назвала гормональные нарушения, наследственность, сбои в работе иммунной системы и перенесённые операции, однако ни один из них сам по себе не означает, что недуг обязательно появится.

Ранее россиянок предупредили об опасности дисплазии шейки матки, которая способна долго протекать без выраженных симптомов. Некоторые гинекологические заболевания могут незаметно развиваться годами, поэтому профилактические обследования важны даже при отсутствии жалоб.