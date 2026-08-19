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19 августа, 13:40

Клетки матки в глазах: Гинеколог объяснила, как организм сходит с ума при эндометриозе

Врач Митрелис: Эндометриоз может поражать лёгкие и глаза

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эндометриоз может поражать не только яичники и маточные трубы, но также лёгкие, кишечник, мочевой пузырь и даже ткани глаза, рассказала акушер-гинеколог, эндокринолог Рина Митрелис. По её словам, при заболевании клетки эндометрия оказываются за пределами привычной для них области и образуют очаги в других тканях.

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«Суть эндометриоза в том, что клетки эндометрия оказываются там, где их быть не должно», — объяснила собеседница РИАМО.

Единой причины развития болезни учёные пока не установили. Среди возможных факторов специалист назвала гормональные нарушения, наследственность, сбои в работе иммунной системы и перенесённые операции, однако ни один из них сам по себе не означает, что недуг обязательно появится.

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Борис Эльфанд
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