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31 июля, 07:11

Гинеколог объяснила, почему возникает и к чему приводит дисплазия шейки матки

Гинеколог Тарасенко: Дисплазия шейки матки может привести к развитию онкологии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дисплазия шейки матки может годами не проявляться, однако без лечения способна перейти в онкологическое заболевание, предупредила акушер-гинеколог высшей категории Светлана Тарасенко. В беседе со Здоровьем Mail она отметила, что патологию часто обнаруживают случайно во время планового осмотра.

При дисплазии клетки эпителия шейки матки начинают неправильно делиться и образуют изменённые участки ткани. Наиболее опасной считается тяжёлая форма (CIN III), при которой поражаются глубокие слои эпителия, а вероятность развития рака становится максимальной. Злокачественная опухоль обычно формируется не сразу, процесс может занимать от 10 до 15 лет.

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Главным фактором риска считается вирус папилломы человека, особенно его высокоонкогенные типы 16 и 18. Они нарушают естественное обновление клеток и связаны примерно с 70% случаев рака шейки матки. Заболевание нередко выявляют на поздней стадии, когда возможности профилактического лечения уже ограничены.

При тяжёлой дисплазии изменённую ткань удаляют с помощью конизации или петлевой эксцизии, после чего материал исследуют на наличие раковых клеток. Поскольку вирус может остаться в организме и вызвать рецидив, дополнительно применяют фотодинамическую терапию, заключила эксперт.

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Ранее гинеколог назвал четыре опасные женские болезни, протекающие без симптомов. К ним относятся рак яичников, миома матки, эндометриоз и дисплазия шейки матки.

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Борис Эльфанд
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