Гинеколог объяснила, почему возникает и к чему приводит дисплазия шейки матки

Дисплазия шейки матки может годами не проявляться, однако без лечения способна перейти в онкологическое заболевание, предупредила акушер-гинеколог высшей категории Светлана Тарасенко. В беседе со Здоровьем Mail она отметила, что патологию часто обнаруживают случайно во время планового осмотра.

При дисплазии клетки эпителия шейки матки начинают неправильно делиться и образуют изменённые участки ткани. Наиболее опасной считается тяжёлая форма (CIN III), при которой поражаются глубокие слои эпителия, а вероятность развития рака становится максимальной. Злокачественная опухоль обычно формируется не сразу, процесс может занимать от 10 до 15 лет.

Главным фактором риска считается вирус папилломы человека, особенно его высокоонкогенные типы 16 и 18. Они нарушают естественное обновление клеток и связаны примерно с 70% случаев рака шейки матки. Заболевание нередко выявляют на поздней стадии, когда возможности профилактического лечения уже ограничены.

При тяжёлой дисплазии изменённую ткань удаляют с помощью конизации или петлевой эксцизии, после чего материал исследуют на наличие раковых клеток. Поскольку вирус может остаться в организме и вызвать рецидив, дополнительно применяют фотодинамическую терапию, заключила эксперт.

Ранее гинеколог назвал четыре опасные женские болезни, протекающие без симптомов. К ним относятся рак яичников, миома матки, эндометриоз и дисплазия шейки матки.