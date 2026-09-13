Ремонт сердца через прокол: Кардиохирург рассказал о революции в медицине

Современная эндоваскулярная хирургия позволяет лечить сердце и сосуды через небольшой прокол, без масштабных полостных операций. О развитии этого направления, его возможностях и главных открытиях рассказал RG.ru руководитель Центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко.

По словам врача, здоровое сердце — это не только отсутствие боли или неприятных ощущений. В норме коронарные сосуды должны оставаться проходимыми, клапаны — полноценно работать, а электрическая система и сердечная мышца обеспечивать правильный ритм сокращений.

При эндоваскулярных вмешательствах специалисты проводят тонкие инструменты по сосудам к нужному участку организма. Так можно восстановить кровоток, удалить препятствие, остановить внутреннее кровотечение или доставить лекарство непосредственно к очагу заболевания.

«Сегодня эндоваскулярная хирургия — современная ветвь сердечно-сосудистой хирургии. Наша специальность — тренд, в котором движется вся реконструктивная восстановительная хирургия сердца и сосудов», — объяснил врач.

Семитко отметил, что при лечении пациентов в Сеченовском университете работают специалисты разных профилей. Врачи совместно выбирают наиболее эффективную и безопасную тактику, а высокотехнологичная помощь доступна пациентам из разных регионов России.

Главный совет эксперта — не игнорировать тревожные симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее Life.ru рассказывал о современных эндоваскулярных операциях на сердце. К примеру, во Владивостоке врачи восстановили кровоток в коронарной артерии и установили пациенту стент после двух остановок сердца.