Во Владивостоке врачи спасли мужчину после двух клинических смертей

Во Владивостоке врачи спасли 50-летнего мужчину, у которого дважды останавливалось сердце. Суммарно реанимационные мероприятия продолжались 35 минут, сообщили в Приморской краевой клинической больнице № 1.

Первый эпизод произошёл до приезда скорой помощи и длился 25 минут. Ещё десять минут сердце пациента не работало во время транспортировки в региональный сосудистый центр.

В больнице медики экстренно восстановили кровоток в поражённой коронарной артерии и установили стент. У мужчины диагностировали кардиогенный шок и критически низкое давление, поэтому ему потребовалась интенсивная терапия.

После операции врачи проводили лечение для защиты головного мозга от последствий остановки сердца. Через трое суток компьютерная томография не выявила признаков повреждения мозга, также удалось избежать нарушений функции почек.

Сейчас пациент находится в реанимации, но уже самостоятельно удерживает давление, садится на кровати и постепенно встаёт. Вскоре его планируют перевести в общую палату.

В больнице отметили, что обычно реанимационные мероприятия прекращают после 30 минут остановки сердца.

В июле врачи Приморья рассказывали о спасении другого пациента после остановки сердца. У 61-летнего мужчины во время инфаркта сердце не билось 15 минут, однако фельдшерам удалось восстановить его работу. После стабилизации пациента доставили в краевую больницу, где продолжили лечение.