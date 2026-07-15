15 минут между жизнью и смертью: Врачи Приморья вернули к жизни мужчину после остановки сердца

В Приморском крае врачи спасли 61-летнего мужчину, у которого во время инфаркта остановилось сердце. Медикам удалось восстановить сердечную деятельность после 15 минут реанимационных мероприятий. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Экстренный вызов поступил бригаде скорой помощи Октябрьской центральной районной больницы 11 июля. Медики прибыли к пациенту и диагностировали у него острый инфаркт миокарда. Во время оказания медицинской помощи состояние мужчины резко ухудшилось — произошла остановка сердца. Фельдшеры сразу начали сердечно-лёгочную реанимацию и спустя 15 минут смогли добиться восстановления работы сердца.

После стабилизации пациента доставили в реанимационное отделение Октябрьской больницы. Несмотря на тяжёлое состояние и кому, врачи смогли добиться положительных изменений. В тот же день мужчину перевели в сосудистый центр Уссурийска после консультации со специалистами регионального сосудистого центра.

Уже на следующий день пациента транспортировали в Приморскую краевую клиническую больницу №1, где ему продолжили специализированное лечение. Благодаря действиям медиков на всех этапах оказания помощи мужчине удалось сохранить жизнь. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он остаётся под наблюдением специалистов.

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