Тяжёлоатлет из США пережил клиническую смерть в 107 минут и увидел загробный мир

В США тяжёлоатлет Винни Толман пережил клиническую смерть, которая длилась 107 минут. Он утверждает, что за это время увидел загробный мир и, возможно, встретился с Богом. Об этом пишет Daily Mirror.

Всё началось с того, что Толман вместе с другом принял запрещённую добавку для бодибилдинга. Обоим стало плохо. В ресторане Толман пошёл в туалет, упал, ударился головой и перестал дышать. По его словам, в этот момент он парил под потолком и видел своё тело — с распухшей шеей и багровыми щеками.

Приехавшие врачи долго пытались его реанимировать, но безуспешно. Тело Толмана положили в мешок, а молодому стажёру велели просто «присмотреть» за ним. Но в этот момент Толман, как он утверждает, вдруг начал читать мысли стажёра — тот мысленно ругал себя за то, что не проверил пульс. Тогда стажёр решил попробовать снова: начал делать искусственное дыхание, применил дефибриллятор — три разряда вернули Толмана к жизни.

После этого он провёл в коме ещё трое суток. И там, по его словам, случилось самое невероятное — он попал в мир, залитый светом и любовью, встретил существо в белом, похожее на Бога. Но тот назвал себя «проводником» и показал иную реальность, где даже трава казалась живой и ощущалась как старый друг. Очнувшись, Толман написал книгу «Свет после смерти», где главный вывод такой: надо жить честно и по-настоящему. Он уверен, что этот опыт навсегда изменил его отношение к жизни и смерти.

Ранее в Бразилии, в городе Президенти-Пруденти (штат Сан-Паулу), произошёл удивительный случай. 88-летнего Жураси Розу Алвеса, которого врач признал мёртвым, спасли сотрудники похоронного бюро. Мужчина очнулся прямо там, где его готовили к прощанию. Пенсионера привезли в больницу с дыхательной недостаточностью. Врач констатировал смерть и отправил тело в ритуальную службу. Но когда сотрудники начали готовить его к похоронам, Алвес неожиданно задышал и зашевелился.