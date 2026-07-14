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14 июля, 09:30

Тяжёлоатлет из США пережил клиническую смерть в 107 минут и увидел загробный мир

Обложка © Youtube / Soft White Underbelly

Обложка © Youtube / Soft White Underbelly

В США тяжёлоатлет Винни Толман пережил клиническую смерть, которая длилась 107 минут. Он утверждает, что за это время увидел загробный мир и, возможно, встретился с Богом. Об этом пишет Daily Mirror.

Всё началось с того, что Толман вместе с другом принял запрещённую добавку для бодибилдинга. Обоим стало плохо. В ресторане Толман пошёл в туалет, упал, ударился головой и перестал дышать. По его словам, в этот момент он парил под потолком и видел своё тело — с распухшей шеей и багровыми щеками.

Приехавшие врачи долго пытались его реанимировать, но безуспешно. Тело Толмана положили в мешок, а молодому стажёру велели просто «присмотреть» за ним. Но в этот момент Толман, как он утверждает, вдруг начал читать мысли стажёра — тот мысленно ругал себя за то, что не проверил пульс. Тогда стажёр решил попробовать снова: начал делать искусственное дыхание, применил дефибриллятор — три разряда вернули Толмана к жизни.

После этого он провёл в коме ещё трое суток. И там, по его словам, случилось самое невероятное — он попал в мир, залитый светом и любовью, встретил существо в белом, похожее на Бога. Но тот назвал себя «проводником» и показал иную реальность, где даже трава казалась живой и ощущалась как старый друг. Очнувшись, Толман написал книгу «Свет после смерти», где главный вывод такой: надо жить честно и по-настоящему. Он уверен, что этот опыт навсегда изменил его отношение к жизни и смерти.

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Наталья Афонина
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