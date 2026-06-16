Вернулся в родной город и узнал, что умер: Липецкий суд помог мужчине «воскреснуть»

Житель Липецка был вынужден обратиться в суд, чтобы аннулировать запись о собственной кончине. Подробности необычного дела сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы области.

Как выяснил RT, история началась в мае 2025 года, когда гражданская супруга подала заявление об исчезновении мужчины — тот перестал выходить на связь. Позднее женщина ошибочно опознала постороннее тело как своего сожителя, после чего в официальных документах появилась актовая запись о смерти и было выдано гербовое свидетельство.

Спустя два месяца пропавший вернулся в родной город и с изумлением обнаружил, что числится покойником. Восстанавливать статус пришлось через дактилоскопическую экспертизу: отпечатки пальцев и ладоней сверили с информацией из базы МВД, и они полностью совпали.

Октябрьский районный суд, опираясь на собранные доказательства и заключение специалистов, подтвердил очевидное — заявитель жив. Запись акта о смерти была аннулирована.

Ранее Life.ru рассказывал, как в индийском штате Уттар-Прадеш 50-летняя Винита Шукла, у которой врачи констатировали смерть мозга, неожиданно вернулась к жизни по дороге на собственные похороны. 24 февраля медики передали тело родственникам, и супруг повёз жену домой на скорой, чтобы организовать прощальную церемонию. Дыхание и пульс у женщины почти отсутствовали, однако на трассе машина угодила в выбоину, что муж позднее назвал началом чудесного спасения: Винита внезапно задышала, и её немедленно доставили в нейрохирургическую клинику Пилибхита.