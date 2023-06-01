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1 июня, 11:00

Косметолог рассказала, можно ли удалять сосудистые звёздочки на лице и на теле

Врач Андриянова: Сосудистые звёздочки с лица и тела можно удалять

<p>Сосудистые звёздочки на лице и теле можно удалять. Фото © Shutterstock</p>

Сосудистые звёздочки на лице и теле можно удалять. Фото © Shutterstock

Многие видят у себя на лице и теле своеобразные сосудистые звёздочки. Они не опасны, но их часто стремятся убрать. Как избавиться от этих образований, рассказала читателям Лайфа косметолог, дерматолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Ольга Андриянова.

По её словам, сосудистые звёздочки могут быть в виде поверхностной телеангиэктазии. Часто появляются в области щёк и век. С возрастом количество звёздочек растёт, поскольку сосуды становятся хрупкими, а кожа подвергается более агрессивному воздействию солнца. Ещё появляются высыпания, которые почти всегда оставляют след. При этом никакой опасности сосудистые звёздочки не представляют.

"Максимум, что может произойти, если это какая-то серьёзная телеангиэктазия, например паукообразная гемангиома, она может в какой-то момент начать кровить. Они не перерождаются ни во что, как родинки, и не воспаляются. Но пациенту они наносят эстетическое недовольство своей внешностью", — объяснила врач.

Самостоятельно звёздочки не проходят, их можно убрать только с помощью аппаратных методик, например при помощи специального аппарата с лазером. На удаление звёздочек с лица потребуется 1–3 процедуры, а с кожи на ногах — в среднем 6–8. Дополнительно может потребоваться приём БАДов для укрепления сосудов. К ним относятся ряд антиоксидантов, таких как дигидрокверцетин, цинк, селен, рутин, ресвератрол. Также нужно исключить пребывание на солнце в часы его высокой активности. При появлении воспалений следует обратиться к врачу –дерматологу-косметологу.

"Ещё одна методика, которая также помогает убрать поверхностные телеангиэктазии, — это процедура фототерапии, склерозирование сосудов с помощью пучка света. Существует достаточно большое количество аппаратов, которые проводят данную манипуляцию", — рассказала косметолог.

По её словам, раньше сосудистые звёздочки убирали такой методикой, как электрокоагуляция. В некоторых клиниках до сих пор оказывают такую услугу, но есть риск, что останется рубец.

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Ольга Годуненко
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