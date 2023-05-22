Грязнулям напомнили о том, как часто нужно принимать ванну

Принимать ванну стоит минимум дважды в неделю, а ежедневный душ обязателен тем, кто часто взаимодействует с опасными веществами, например, по работе. Об этом РИАМО рассказала дерматолог-онколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталья Дмитриевская.

"Обязательно ежедневно необходимо мыться в душе тем, кто по роду деятельности имеет дело с опасными веществами, животными, почвой, растениями, сырым мясом, загрязненными помещениями или мусором", — сообщила эксперт.

Дело в том, что при ежедневных водных процедурах моющие средства для тела будут снижать защитные функции кожи, что приведёт к сухости, раздражению и чувству дискомфорта. Специалист рекомендует пользоваться гелем, мылом или солью для ванны, хотя и эти средства могут быть противопоказаны в некоторых случаях.

Также дерматолог предложила пользоваться эмолентами после купания и принятия душа. Эмолентами называют косметические вещества, увлажняющие кожу и способствующие ей в регенерации, кроме того, они помогают против ощущения стянутости и шелушения кожи.

"Они образуют своеобразную защитную плёнку, которая препятствует испарению влаги. После нанесения средства кожа сразу становится мягкой и, что самое главное, защищённой", — рассказала Наталья.

Подводя итог, Дмитриевская объяснила, что волосы на голове лучше мыть не чаще одного раза в три дня. Она уточнила, что здесь играют важную роль индивидуальные особенности, в частности, тем, у кого жирная кожа головы, водные процедуры нужны чаще, чем людям с сухой кожей головы. Ну а длинные волосы нуждаются в мытье чаще, чем короткие.