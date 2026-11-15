Внебольничная пневмония может развиться как осложнение вирусной инфекции при присоединении бактериальных возбудителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

К признакам заболевания относятся кашель, одышка, боль в груди, выделение мокроты, слабость и повышенная утомляемость. Также у заболевших может наблюдаться сильное ночное потоотделение. В ведомстве подчеркнули, что наиболее тяжёлое течение внебольничной пневмонии характерно для пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Ранее в Симферополе почти полторы тысячи школьников перевели на дистанционное обучение из-за пневмонии. Занятия в школе № 29 имени Георгия Жукова временно прекращены до 29 ноября. Решение принял Роспотребнадзор по Симферополю и району. В учебном заведении сообщили, что уроки будут проводиться по привычному графику, а задания и материалы разместят в электронном журнале.