Российские альпинисты, ранее столкнувшиеся с опасным высотным кашлем, попали в снежную бурю на Эвересте. Из-за ураганного ветра команда Андрея Васильева была вынуждена прервать подъём и вернуться к месту ночёвки на высоте 5600 метров. Об этом сообщает SHOT.

Непогода застала альпинистов 12 ноября во время очередного высотного выхода. Трое россиян — Андрей Васильев, Сергей Кондрашкин и Виталий Шипилов — пытались продвинуться к Западному плечу Эвереста. Накануне они добрались до отметки 6400 метров, где провели ночь в снежной пещере.

Однако продолжить восхождение не удалось. Сильнейшие порывы ветра сделали работу на открытых участках маршрута практически невозможной. В результате участники экспедиции решили спуститься к палатке, расположенной ниже перевала Лхо-Ла, в районе ледника Кхумбу.

По данным SHOT, 15–16 ноября скорость ветра в районе вершины может достигать 188 километров в час. Специалисты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут сохраняться несколько дней. Пока неизвестно, станут ли россияне дожидаться улучшения погоды, вернутся в базовый лагерь или окончательно откажутся от восхождения.

Экспедиция пытается покорить Эверест без использования дополнительного кислорода по Западному ребру — одному из наиболее сложных и редко используемых маршрутов. Участникам приходится самостоятельно прокладывать путь через глубокий снег и закреплять страховочные верёвки на технически трудных участках.

При этом альпинисты уже пережили серьёзные проблемы со здоровьем. В октябре у них появились кашель, слабость и другие симптомы недомогания. По одной из версий, речь могла идти о так называемом кашле Кхумбу, который возникает при воздействии холодного и сухого высокогорного воздуха.

Как рассказывал Life.ru, первой из экспедиции пришлось эвакуировать Наталью Белянкину. Женщина почувствовала сильную слабость и головокружение, после чего её доставили вниз вертолётом. Позднее похожие симптомы появились у остальных трёх участников. Из-за болезни и неблагоприятной погоды им уже приходилось прерывать восхождение и восстанавливаться перед новой попыткой. Теперь экспедиция столкнулась с очередным испытанием: даже если состояние альпинистов позволит продолжить путь, ураганный ветер и ограниченное погодное окно могут сорвать планы на покорение вершины.