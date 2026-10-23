Может сломать рёбра: У российских альпинистов на Эвересте развилась опасная горная болезнь

Российские альпинисты, пытающиеся спуститься с Эвереста, столкнулись с опасным высотным кашлем, который в тяжёлых случаях способен привести к переломам рёбер. Одну участницу экспедиции уже пришлось эвакуировать вертолётом. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, причиной недомогания мог стать так называемый кашель Кхумбу. Это состояние встречается у восходителей из-за воздействия холодного, сухого воздуха, кислородного голодания и интенсивных нагрузок. Продолжительные приступы могут вызывать сильную боль в груди и даже повреждение костей. При этом выраженная одышка на высоте требует особого внимания, поскольку может свидетельствовать об отёке лёгких.

Экспедиция стартовала в понедельник. Первой почувствовала себя плохо Наталья Б., которую пришлось снять с маршрута и доставить вниз на вертолёте. Сейчас женщина уже находится в Санкт-Петербурге. Оставшиеся трое продолжили подъём, однако на четвёртые сутки аналогичные симптомы появились и у них.

Теперь альпинисты стремятся вернуться на меньшую высоту. Ситуацию осложняют экстремальные морозы и неблагоприятные погодные условия. В ближайшие дни в районе Эвереста также ожидается усиление ветра, способное затруднить передвижение.

Ранее Life.ru сообщал о загадочном заболевании, поразившем участников российской экспедиции на Эверест. Тогда причиной ухудшения самочувствия предположительно считали неизвестную инфекцию. Трое путешественников пытались самостоятельно спуститься с горы, поскольку получить оперативную медицинскую помощь поблизости было невозможно.