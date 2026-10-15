Забрался на 40-метровую скалу и застрял: В Крыму туриста пришлось спасать альпинистам

В Крыму спасатели эвакуировали туриста, который не смог самостоятельно спуститься с отвесной скалы высотой более 40 метров. Инцидент произошёл в Долине Привидений на горе Южная Демерджи недалеко от Алушты, рассказали в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Вызов поступил вечером 14 октября. Прибывшие на место специалисты обнаружили молодого человека на скальном участке, откуда он не мог выбраться без посторонней помощи.

«Сотрудники «Крым-Спас», используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшего со скалы и сопроводили в село Лучистое», — рассказали в ведомстве.

Всего за сутки сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» и представители «Россоюзспаса» дважды выезжали на помощь путешественникам в районе Демерджи.

Уникальный природный объект, известный как Долина Привидений, находится на западной стороне горного хребта. Ландшафт этой территории сформирован многочисленными скальными формациями, чьи причудливые контуры — результат эрозионных процессов и воздействия климата. Место пользуется высоким спросом у туристов.

Как ранее сообщал Life.ru, в Крыму спасатели вывели на поверхность четырёх туристов, застрявших под землёй. Троих мужчин и женщину нашли в районе Голубиной пещеры в удовлетворительном состоянии. В операции участвовал сводный отряд из 40 сотрудников МЧС, а эвакуацию провели по альтернативному маршруту через Красную пещеру.