Спасатели вывели на поверхность четырёх туристов из пещеры в Крыму

Четырёх туристов эвакуировали из Красной пещеры в Крыму. Спасательная операция завершилась успешно, все трое мужчин и женщина вышли на поверхность. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Крым.

«В тяжелейших условиях подземелья, в полной темноте и при высокой влажности, сводный отряд из 40 сотрудников МЧС России и МЧС Республики Крым завершил непрерывный поиск», — сообщили спасатели.

Эвакуация туристов из пещеры в Крыму. Видео © Max / ГУ МЧС России по Республике Крым

Спасатели обнаружили туристов в районе Голубиной пещеры. Все четверо находились в удовлетворительном состоянии. После этого специалисты организовали их эвакуацию по альтернативному маршруту через Красную пещеру.

Специалисты также преодолели завалы и сложные участки подземного маршрута. На отдельных участках они проложили проводную связь, которая помогла координировать действия поисковых групп и направить дополнительные силы для эвакуации. Поисковые работы продолжались до поздней ночи.

Ранее Life.ru писал, что группа из четырёх спелеологов-любителей пропала в Красной пещере Крыма. Из-за паводка вода поднялась на экстремальном маршруте, после чего туристы оказались отрезаны за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру они не смогли. Для их поиска спасатели направили группы в Красную и Голубиную пещеры. Специалисты обследовали 10-километровый маршрут.