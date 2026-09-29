Спасатели наткнулись на обвал во время поисков туристов в пещерах Крыма

Одна из групп спасателей, участвующих в поисках пропавших туристов в пещерах Крыма, была вынуждена повернуть обратно из-за обвала. Вторая группа продолжает движение по подземному маршруту, сообщили в МЧС России.

Специалисты спустились одновременно в Красную и Голубиную пещеры. Встретиться они рассчитывали в районе Мергельного зала, однако пройти весь путь одной из групп не удалось.

Спасатели, двигавшиеся со стороны Красной пещеры, добрались до зала Двух батареек, преодолев около пяти километров. Там они обнаружили сужение, которое, по предварительным данным, образовалось из-за обвала и не позволило двигаться дальше. После этого группа вернулась ко входу.

Вторая команда, вошедшая через Голубиную пещеру, продолжает поиски. Операция будет идти круглосуточно. На месте развёрнут межведомственный штаб, всего задействован 41 человек и 12 единиц техники.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре туриста оказались заблокированы в Красной пещере Крыма из-за паводка. Вода поднялась на экстремальном маршруте, и группа оказалась отрезана за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру туристы не смогли, после чего началась поисково-спасательная операция.