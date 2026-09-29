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Опубликовано 29 сентября, 13:51

40 спасателей ищут туристов на 10-километровом маршруте в Красной пещере в Крыму

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сорок человек задействованы в поисках четырёх туристов, заблокированных в системе Красных пещер в Крыму. Общая протяжённость маршрута, который предстоит обследовать спасателям, составляет около десяти километров, сообщили в МЧС России.

Поисковые группы одновременно вошли в систему с двух сторон — через пещеры Голубиная и Красная. Спасатели движутся навстречу друг другу.

«Работы ведутся со стороны двух участков, это пещера Голубиная и пещера Красная. Спасатели выдвинулись друг другу навстречу. Общее расстояние маршрута составляет около 10 километров», — сообщили в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что четыре туриста оказались заблокированы в Красной пещере Крыма из-за паводка. Вода поднялась на экстремальном маршруте, и группа оказалась отрезана за сифонами. Самостоятельно покинуть пещеру туристы не смогли, после чего началась поисково-спасательная операция.

Больше новостей о спасательных операциях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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