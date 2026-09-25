Десятилетний мальчик в Чечне спас малыша, упавшего в выгребную яму

Десятилетний Якуб Альвиев спас полуторагодовалого ребёнка, провалившегося в выгребную яму в Чечне. Мальчик единственный из собравшихся детей сразу согласился помочь взрослым. Подробности рассказала RT его тётя.

ЧП произошло 22 сентября. Малыш, который только недавно начал ходить, упал в уличный туалет. На крики матери сбежались соседи, однако взрослые мужчины не могли пробраться внутрь и попросили помощи у детей.

«Все растерялись, а мой племянник сразу сказал, что спасёт ребёнка», — рассказала родственница.

К этому моменту малыш уже начал погружаться, над поверхностью оставалась лишь голова.

Мужчины удерживали Якуба за ноги, пока тот тянулся вниз руками. Школьнику удалось схватить ребёнка, после чего обоих подняли наверх.

По словам тёти, четыре года назад мальчик потерял отца и теперь живёт с мамой. Родные считают, что характером Якуб пошёл в папу: он старается помогать окружающим и даже мирит поссорившихся одноклассников.

За спасение малыша власти республики наградили школьника грамотой и денежной премией от фонда Ахмата Кадырова.

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