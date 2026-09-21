В Москве сотрудники ДПС и водители спасли раненого пса, застрявшего в отбойнике

Раненый пёс оказался в ловушке на дороге в Москве после того, как его сбила машина. Собака застряла в отбойнике и не могла выбраться самостоятельно. Первым её заметил проезжавший мимо мужчина. Он сразу вызвал помощь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сбитого пса спасли на дороге в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На место приехали сотрудники ДПС. Вскоре рядом остановился ещё один автомобилист. Незнакомые люди вместе помогли собаке. Они осторожно вытащили испуганного пса и передали волонтёрам.

Сейчас собака находится в ветеринарной клинике. Её состояние тяжёлое, пёс пока не реагирует на происходящее. Врачи борются за его жизнь.

Ранее российские бойцы на Запорожском направлении спасли двух измученных собак, отдав им почти весь запас воды. Впереди у подразделения оставался путь длиной около 30 километров, однако пройти мимо животных военные не смогли. После этого псы не захотели расставаться со спасителями и отправились следом за подразделением. По словам бойцов, животные уже научились различать звуки приближающихся FPV-дронов.