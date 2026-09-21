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Опубликовано 20 сентября, 23:47

В Москве сотрудники ДПС и водители спасли раненого пса, застрявшего в отбойнике

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Раненый пёс оказался в ловушке на дороге в Москве после того, как его сбила машина. Собака застряла в отбойнике и не могла выбраться самостоятельно. Первым её заметил проезжавший мимо мужчина. Он сразу вызвал помощь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сбитого пса спасли на дороге в Москве. Видео © Telegram / SHOT

На место приехали сотрудники ДПС. Вскоре рядом остановился ещё один автомобилист. Незнакомые люди вместе помогли собаке. Они осторожно вытащили испуганного пса и передали волонтёрам.

Сейчас собака находится в ветеринарной клинике. Её состояние тяжёлое, пёс пока не реагирует на происходящее. Врачи борются за его жизнь.

Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала
Застрявшую в трубе в Подольске собаку спасли, она сразу удрала

Ранее российские бойцы на Запорожском направлении спасли двух измученных собак, отдав им почти весь запас воды. Впереди у подразделения оставался путь длиной около 30 километров, однако пройти мимо животных военные не смогли. После этого псы не захотели расставаться со спасителями и отправились следом за подразделением. По словам бойцов, животные уже научились различать звуки приближающихся FPV-дронов.

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Лия Мурадьян
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