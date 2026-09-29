Заблокированные в крымской Красной пещере туристы 12 часов не выходят на связь

Четыре человека, заблокированные в Красной пещере (Кизил-Коба) из-за паводка, уже более 12 часов не выходит на связь. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК.

«Туристы не выходят на связь более 12 часов», — говорится в сообщении. Ведомство указало, что пещера на текущий момент подтоплена, в ней повысился уровень подземной реки.

Напомним, четыре человека оказались заблокированы в Красной пещере. Несмотря на дожди, группа туристов решила спуститься под землю, однако на фоне непогоды уровень воды стремительно поднялся, отрезав людей от поверхности «сифоном». К месту направились спасатели и спелеологи.