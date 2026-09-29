Вода отрезала путь наружу: Четверых туристов спасают из знаменитой пещеры в Крыму

Четыре туриста оказались заблокированы в Красной пещере Крыма после резкого подъёма воды. Самостоятельно выбраться наружу люди не могут, к месту направились спасатели, спелеологи и водолазы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

ЧП произошло в Симферопольском районе. Сейчас специалисты готовятся вывести группу из пещеры. Данных о пострадавших пока не поступало. Ситуацию осложнила непогода. Главное управление МЧС России по Крыму предупреждало, что 28–30 сентября на полуострове ожидаются дожди, в южных и восточных районах — сильные. Ведомство также прогнозировало риск подтоплений и других последствий обильных осадков.

Красная пещера, известная также как Кизил-Коба, представляет собой частично обводнённую систему. По данным управления особо охраняемыми природными территориями Крыма, её общая протяжённость составляет около 25 километров, а без специальной подготовки туристам доступны первые 500 метров. Для посещения обводнённой части уже требуется специальное снаряжение.

После сильных осадков водоёмы в урочище становятся значительно полноводнее. В нижнем ярусе самой Кизил-Кобы проходит подземная река, поэтому повышение уровня воды может перекрывать отдельные участки маршрута. Сами туристы остались в образовавшемся «сифоне», который водной преградой отделяет их от поверхности.

Ранее Life.ru рассказывал о спасении четверых сапбордистов у мыса Айя в Крыму, которых ветер и волны унесли в открытое море. Тогда всех туристов удалось благополучно доставить на берег.