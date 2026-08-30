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30 августа, 09:54

Фонарик телефона спас в темноте: Четверых сапбордистов унесло в море у мыса Айя

Спасатели нашли четырёх сапбордистов в открытом море у мыса Айя в Крыму

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Обложка © Telegram / РаZVожаев

Четверых сапбордистов, которых сильный ветер и волны унесли в открытое море у мыса Айя, спасли сотрудники подразделения «Таврос». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Первую пару обнаружили примерно в километре от берега. Самостоятельно вернуться к суше люди уже не могли.

Ещё двух сапбордистов отнесло примерно на два километра. К этому моменту стемнело, поэтому найти их удалось благодаря фонарику на телефоне, которым они подавали сигналы спасателям.

Всех четверых подняли на борт и доставили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Развожаев призвал перед выходом в море оценивать силу ветра и волн, использовать спасательные жилеты и рассчитывать маршрут так, чтобы вернуться до наступления темноты. Он также посоветовал брать с собой заряженный телефон в непромокаемом чехле.

Троих детей спасли после сноса сапбордов течением у Находки
Троих детей спасли после сноса сапбордов течением у Находки

Ранее Life.ru рассказывал о спасении сапбордиста и двух подростков в Крыму. В одном из случаев сильный ветер унёс мужчину примерно на три километра от берега, после того как он потерял весло.

Больше новостей о спасательных операциях, происшествиях на воде и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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