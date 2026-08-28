Троих детей спасли после сноса сапбордов течением у Находки

Спасатели эвакуировали троих детей после того, как сильное течение и ветер не позволили группе из пяти сапбордистов выбраться с реки Партизанской в Находкинском городском округе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

27 августа вечером люди на двух сап-досках оказались у берега в районе горы Сестры, вблизи устья реки. Перебраться на противоположную сторону самостоятельно они не смогли. Прибывшие на моторной лодке спасатели подняли детей на борт и доставили их к берегу. Там несовершеннолетних передали родителям. Двое взрослых выбрались самостоятельно.

Ранее трёх человек, включая двух подростков, спасли в море у берегов Крыма. В обоих случаях отдыхающие оказались в воде во время шторма. Сильный ветер унёс туриста из Новосибирска на сапборде примерно на три километра от берега. Мужчина вышел в море при волнении около трёх баллов, а затем потерял весло и больше не мог управлять доской. Ещё один инцидент произошёл в Ялте. Двое подростков решили искупаться несмотря на шторм, однако самостоятельно выбраться из воды уже не смогли.