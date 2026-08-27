Без весла в трёх километрах от берега: В Крыму спасли сапбордиста и двух подростков

Трёх человек, включая двух подростков, спасли в море у берегов Крыма. В обоих случаях отдыхающие оказались в воде во время шторма, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Крыму спасли мужчину на сапборде и двух подростков в шторм. Видео © МЧС России по республике Крым

Туриста из Новосибирска сильный ветер унёс на сапборде примерно на три километра от берега. Мужчина вышел в море при волнении около трёх баллов, а затем потерял весло и больше не мог управлять доской.

На поиски отправились четыре сотрудника МЧС на катере. Заметить отдыхающего удалось благодаря яркому спасательному жилету, после чего его подняли на борт и доставили на сушу.

Ещё один инцидент произошёл в Ялте. Двое подростков решили искупаться несмотря на шторм, однако самостоятельно выбраться из воды уже не смогли.

Спасатели добрались до несовершеннолетних на катере. Их обнаружили примерно в 40 метрах от городского пляжа и благополучно вернули на берег. В МЧС напоминают, что при сильном волнении и отжимном ветре выходить в море на сапбордах и купаться опасно.

21 августа Life.ru рассказывал о похожей спасательной операции в Дагестане: инструктор отправился за семьёй, которую на сапбордах уносило от берега, но по пути заметил тонущего мальчика и сначала вытащил его. Ребёнка удалось доставить на сушу, куда уже приехали его родители и врачи.